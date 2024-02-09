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  1. В Україні

Не може бути 20 тисяч аспірантів за 2 роки, — Олександр Корнієнко розповів про роботу над законопроектом щодо мобілізації, відео

17:47, 9 лютого 2024
Перший заступник голови ВР зазначив, що є проблеми з питаннями обліку та електронних повісток.
Не може бути 20 тисяч аспірантів за 2 роки, — Олександр Корнієнко розповів про роботу над законопроектом щодо мобілізації, відео
Фото: ВР
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Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону висловився щодо роботи над новим законопроектом щодо посилення мобілізації, який парламент ухвалив вже в першому читанні.

Він зазначив, що після того, як уряд вніс свою редакцію документу, розпочалися дискусії та робота профільних комітетів. Особливо багато обговорювань, щоб нові норми слугували для мотивації людей йти захищати країну. 

Наразі, за словами Корнієнко, є проблеми з питаннями обліку та електронних повісток. 

Також Корнієнко зазначив, що в обговорюванні беруть участь усі комітети, в том числі освітній. Працюють над удосконаленням питання мобілізації аспірантів та студентів. 

"Не може бути 20 тисяч аспірантів за два роки, коли до цього їх було 2 тисячі", - сказав Корнієнко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», новий законопроект 10449 про посилення мобілізації від Уряду передбачає можливість застосовувати заходи впливу до ухилянтів у вигляді накладення арешту на кошти та інші цінності, обмеження у праві керувати авто тощо. Право ініціювати заходи впливу буде у ТЦК.

Давид Арахамія пообіцяв не змінювати законом про мобілізацію норми щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає.

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