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Мін’юст пропонує запровадити онлайн-розгляд справ у цивільному судочинстві без територіальної підсудності

Без врахування правил територіальної підсудності – розгляд деяких категорій справ у цивільному судочинстві пропонується здійснювати онлайн.

Чи має право слідчий доручити відповідним оперативним підрозділам виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, — позиція Об’єднаної палати ККС ВС

Системний аналіз КПК дозволяє зробити висновок про те, що виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається особисто на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам.

Незрозумілим є, на якій підставі відстрочки від призову позбавляються поліцейські, - висновок ГНЕУ Верховної Ради

Натомість таку відстрочку нададуть членам ВРП і дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя.

Запровадження жорстких умов повторного переогляду для осіб з інвалідністю порушує права людей з інвалідністю і суперечать стратегії розбудови в Україні безбар’єрного середовища, - коментар EnableMe Ukraine

В ЄС не прописаний механізм перегляду статусу інвалідності, а відповідно і не існує інституту переоглядів стану здоров’я людей з інвалідністю, тож введення законопроектом про мобілізацію перегляду осіб, яким встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, є українським «ноу-хау».

Депутати підвищать зарплату від 236 тисяч грн членам Вищої ради правосуддя поправкою до закону про житлові сертифікати

Раніше «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя встановили від 236 тисяч грн, але тепер вирішили закріпити її додатково для суддів-членів ВРП – змінами до непрофільного закону про житлові сертифікати.

  1. В Україні

Два прикордонники ліквідували російський прапор з української землі: відео

16:58, 11 лютого 2024
Українські бійці зірвали російський прапор на Донецькому напрямку.
Два прикордонники ліквідували російський прапор з української землі: відео
Фото ілюстративне
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На Донецькому напрямку українські прикордонники під час відбиття чергового штурму зірвали російський «триколор» на українській території. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Під час відбиття чергового штурму окупантів прикордонники виявили, прикордонники виявили російський прапор, що був розгорнутий неподалік від прикордонної зони. Наші бійці, не зважаючи на ризик для власного життя, відстояли національні символи та ліквідували «триколор» окупантів, які намагалися незаконно ввійти на українську територію.

За мужність та відвагу у захисті державних інтересів двох військовослужбовців Державної прикордонної служби України нагороджено військовим командуванням.

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