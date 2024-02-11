Два прикордонники ліквідували російський прапор з української землі: відео

Українські бійці зірвали російський прапор на Донецькому напрямку.

Фото ілюстративне

На Донецькому напрямку українські прикордонники під час відбиття чергового штурму зірвали російський «триколор» на українській території. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Під час відбиття чергового штурму окупантів прикордонники виявили, прикордонники виявили російський прапор, що був розгорнутий неподалік від прикордонної зони. Наші бійці, не зважаючи на ризик для власного життя, відстояли національні символи та ліквідували «триколор» окупантів, які намагалися незаконно ввійти на українську територію.

За мужність та відвагу у захисті державних інтересів двох військовослужбовців Державної прикордонної служби України нагороджено військовим командуванням.

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