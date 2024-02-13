ДПСУ попередила порушників кордону про хижаків у Карпатах: фото

Держприкордонслужба попередила порушників кордону про диких тварин у Карпатах.
«Краще не порушувати закон і не ставати чиєюсь вечерею у Карпатах», - наголошують прикордонники.
Так, у Держприкордонслужбі зазначають, що з початку місяця на ділянці відділу «Селятин» затримано 18 порушників. Десь кожен третій – за допомогою фотопасток.
Раніше ми писали, що у фотопастку Чорнобильського заповідника потрапив бурий ведмідь, фото. Також у фотопастці заповідника «засвітилася» рись
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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