ДПСУ попередила порушників кордону про хижаків у Карпатах: фото

У фотопастки прикордонників неодноразово попадала рись.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Держприкордонслужба попередила порушників кордону про диких тварин у Карпатах.

«Краще не порушувати закон і не ставати чиєюсь вечерею у Карпатах», - наголошують прикордонники.

Так, у Держприкордонслужбі зазначають, що з початку місяця на ділянці відділу «Селятин» затримано 18 порушників. Десь кожен третій – за допомогою фотопасток.

Раніше ми писали, що у фотопастку Чорнобильського заповідника потрапив бурий ведмідь, фото. Також у фотопастці заповідника «засвітилася» рись

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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