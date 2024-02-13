29 суддів та працівників апарату КАС ВС стали донорами крові, фото

Колектив КАС ВС здійснив донацію для потреб Київського міського центру крові.

Фото: supreme.court.gov.ua

Верховний Суд повідомив, що колектив КАС ВС здійснив донацію для потреб Київського міського центру крові. Про це йдеться на офіційному сайті ВС.

Донорами крові стали 29 суддів та працівників апарату Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

«Втім, це тільки початок, адже на найближчі тижні у Верховному Суді заплановано ще декілька колективних донацій.

Закликаємо всіх, хто не має медичних протипоказань, ставати донорами крові та її компонентів. Дякуємо тим, хто не залишається осторонь і дарує іншим шанс на порятунок життя», - сказано у повідомленні.

Фото: supreme.court.gov.ua

Раніше ми писали, що судді та працівники Харківського апеляційного суду та загальних судів області стали донорами крові.

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