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Нацгвардія зможе застосовувати кайданки, гумові та пластикові кийки, електрошокери та інші засоби, - Верховна Рада розгляне законопроект

Парламентський Комітет рекомендував до схвалення законопроект, за яким військовослужбовців Національної гвардії наділять правом застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця або намагається уникнути проходження контролю на КПП.

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  1. В Україні

Залишив авто прямо на зупинці: у Києві покарали «героя паркування», фото

23:18, 14 лютого 2024
Транспортний засіб порушника забрав евакуатор.
Залишив авто прямо на зупинці: у Києві покарали «героя паркування», фото
Фото: facebook.com/dtk.kievcity
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У Києві помітили чергового «героя паркування», який залишив свій транспортний засіб прямо на зупинці громадського транспорту.

Департамент територіального контролю міста Києва оприлюднив фото автомобіля порушника та те, що сталося з ним далі – транспортний засіб забрав евакуатор.

У відомстві зазначили, що водій порушив п.15.9 Е Правил дорожнього руху та наразив на небезпеку пасажирів громадського транспорту.

«За здійснення даного порушення передбачене тимчасове затримання транспортного засобу згідно ст.265-4 КУпАП», - сказано у повідомленні.

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