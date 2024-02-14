Залишив авто прямо на зупинці: у Києві покарали «героя паркування», фото

Транспортний засіб порушника забрав евакуатор.

Фото: facebook.com/dtk.kievcity

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У Києві помітили чергового «героя паркування», який залишив свій транспортний засіб прямо на зупинці громадського транспорту.

Департамент територіального контролю міста Києва оприлюднив фото автомобіля порушника та те, що сталося з ним далі – транспортний засіб забрав евакуатор.

У відомстві зазначили, що водій порушив п.15.9 Е Правил дорожнього руху та наразив на небезпеку пасажирів громадського транспорту.

«За здійснення даного порушення передбачене тимчасове затримання транспортного засобу згідно ст.265-4 КУпАП», - сказано у повідомленні.

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