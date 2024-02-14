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  1. В Україні

Митники виявили в посилці рештки давніх істот, яким 400 млн років, фото

23:37, 14 лютого 2024
Виявлені скам’янілості мають культурну та наукову цінність.
Митники виявили в посилці рештки давніх істот, яким 400 млн років, фото
Фото: Державна митна служба
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Київські митники упередили спробу незаконного пересилання з України до Тайваню у міжнародному поштовому відправленні стародавніх скам’янілостей (фосилій), віком 400 мільйонів років. Про це йдеться у повідомленні Державної митної служби.

Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення з Тернополя до Тайваню працівники помітили скам’янілості з химерними обрисами. Митники припустили, що така знахідка може бути старовинною.

Для проведення експертизи скам’янілості одразу скерували до Національного науково-природничого музею НАН України.

За визначенням експертів, ці скам’янілості – плитки червоного пісковику раннього девону (геологічний період палеозойської ери) з панцирами "риб" Protopteraspis двох видів, а також слабко зцементований вапняк з цілим крабом Daira speciose та черепашкою червоного молюска Halyotis sp.

У музеї встановили, що знахідки є оригінальними фосиліями з басейну річки Дністер на Поділлі. Геологічний вік трьох з них становить близько 400 млн років, решткам крабу та молюска — 10-20 млн років.

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