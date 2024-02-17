З Говерли зійшла лавина, — у ДСНС показали фото

Туристам наполегливо рекомендують утриматися від походів зимовими Карпатами на період лавинної небезпеки.

Джерело фото: ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області

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У п'ятницю, 16 лютого, рятувальниками Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення зафіксовали сходження лавин з гори Говерла.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Туристам наполегливо рекомендують утриматися від походів зимовими Карпатами на період лавинної небезпеки.

Рятувальники нагадують, що під час снігопадів необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

Не виходити в гори поодинці.

Перед походом обов’язково ознайомитись з прогнозом погоди та станом снігового покриву.

Уважно оглянути схили перед тим, як їхати чи йти.

Не підходити близько до краю снігового покриву.

У разі сходження лавини намагатися втекти вбік.

Також радять користуватися застосунком «Порятунок у горах».

Джерело фото: ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області

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