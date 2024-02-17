З Говерли зійшла лавина, — у ДСНС показали фото

У п'ятницю, 16 лютого, рятувальниками Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення зафіксовали сходження лавин з гори Говерла.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.
Туристам наполегливо рекомендують утриматися від походів зимовими Карпатами на період лавинної небезпеки.
Рятувальники нагадують, що під час снігопадів необхідно дотримуватися таких правил безпеки:
- Не виходити в гори поодинці.
- Перед походом обов’язково ознайомитись з прогнозом погоди та станом снігового покриву.
- Уважно оглянути схили перед тим, як їхати чи йти.
- Не підходити близько до краю снігового покриву.
- У разі сходження лавини намагатися втекти вбік.
Також радять користуватися застосунком «Порятунок у горах».
Джерело фото: ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області
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