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ВП ВС: Ціна за одиницю товару не може бути збільшена більше, ніж на 10 % від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами в договорі за результатами процедури закупівлі

Сторони можуть неодноразово змінювати ціну товару в бік збільшення за наявності умов, встановлених ЦК та законом про публічні закупівлі, проте загальне збільшення такої ціни не повинно перевищувати 10% від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами при укладенні договору за результатами процедури закупівлі, - Велика Палата ВС.

Екс-очільник Управління внутрішнього контролю НАЗК Роман Норець під час співбесіди на голову НАЗК розкритикував аудит НАЗК і кадрову політику керівництва НАЗК

Після роботи в СБУ Роман Норець очолював Управління внутрішнього контролю НАЗК, на яке Олександр Новіков поклав завдання перевірок декларацій працівників СБУ, а після звільнення знов повернувся до СБУ.

Заступник керівника апарату НАЗК Олександр Стародубцев під час конкурсу на голову пояснив, як отримав кошти за тренінг для депутатів у Трускавці

Також Конкурсну комісію зацікавило проживання дочки і сина Олександра Стародубцева у Голландії та історії зі стягненням боргів братом кандидата на голову НАЗК.

Керівник відділу детективів НАБУ Віктор Павлущик під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, як чотири рази виїжджав за кордон після повномасштабного вторгнення

За словами Віктора Павлущика, для виїзду за кордон працівнику НАБУ, ДБР чи БЕБ достатньо лише посвідчення.

Як можна купити земельну ділянку у Шенборні Мукачівського району по 10 тис. грн за сотку під час співбесіди на голову НАЗК розповів прокурор САП Сергій Подгорець

Конкурсна комісія запитала прокурора САП Сергія Подгорця, як йому вдавалося вижити на 5,7 тис. грн на місяць, та як можна було придбати землю у Мукачівському районі в 2022 році за 124 тис. грн.

  1. В Україні

Бої за Авдіївку: в ЗСУ показали відео оборони міста

12:32, 18 лютого 2024
Унікальне відео показало захист Авдіївки від ворожого наступу.
Бої за Авдіївку: в ЗСУ показали відео оборони міста
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На фронті в Авдіївці відбувалася важлива оборонна операція, під час якої тисячі українських військових з різних підрозділів Збройних Сил України вступили в бій проти ворога. Командування Сил спеціальних операцій представило унікальне відео, що розкриває епізоди захисту міста від нападу до останнього.

На опублікованому відеоматеріалі, який з'явився на офіційній сторінці ССО України, показані вражаючі дії українських військових. Зазначається, що в обороні міста брали участь військові з піхотних, штурмових і артилерійських бригад, різноманітних спецслужб, а також Сил спеціальних операцій ЗСУ.

У відеоролику представлені кадри розвідки, вогневої підтримки, маневрів FPV-дронів, а також дій снайперів та штурмових груп. Воїни демонструють свою вправність у керуванні артилерією та авіацією, а також в проведенні мінувань та інших тактичних операціях.

«Ці кадри - унікальний матеріал, знятий в Авдіївці разом із воїнами 3-го полку ССО України. Події, показані у цьому фільмі, демонструють невелику частину тієї роботи, яку виконують воїни Сил спеціальних операцій на всіх ділянках фронту, захищаючи українську землю від ворога», - йдеться у коментарі до відеоролику.

У боях за Авдіївку втрати росіян перевищили 47 тисяч осіб.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Під час виходу з Авдіївки частина українських захисників потрапила в полон, — Тарнавський.

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