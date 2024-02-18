Бої за Авдіївку: в ЗСУ показали відео оборони міста

Унікальне відео показало захист Авдіївки від ворожого наступу.

На фронті в Авдіївці відбувалася важлива оборонна операція, під час якої тисячі українських військових з різних підрозділів Збройних Сил України вступили в бій проти ворога. Командування Сил спеціальних операцій представило унікальне відео, що розкриває епізоди захисту міста від нападу до останнього.

На опублікованому відеоматеріалі, який з'явився на офіційній сторінці ССО України, показані вражаючі дії українських військових. Зазначається, що в обороні міста брали участь військові з піхотних, штурмових і артилерійських бригад, різноманітних спецслужб, а також Сил спеціальних операцій ЗСУ.

У відеоролику представлені кадри розвідки, вогневої підтримки, маневрів FPV-дронів, а також дій снайперів та штурмових груп. Воїни демонструють свою вправність у керуванні артилерією та авіацією, а також в проведенні мінувань та інших тактичних операціях.

«Ці кадри - унікальний матеріал, знятий в Авдіївці разом із воїнами 3-го полку ССО України. Події, показані у цьому фільмі, демонструють невелику частину тієї роботи, яку виконують воїни Сил спеціальних операцій на всіх ділянках фронту, захищаючи українську землю від ворога», - йдеться у коментарі до відеоролику.

У боях за Авдіївку втрати росіян перевищили 47 тисяч осіб.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Під час виходу з Авдіївки частина українських захисників потрапила в полон, — Тарнавський.

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