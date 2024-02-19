«Чисто по-людськи»: чоловік намагався підкупити прикордонницю, щоб виїхати за кордон, відео

Порушник намагався дати хабар в сумі 1000 євро прикордонникам, аби його випустили до Словаччини

Фото ілюстративне

Державна прикордонна служба України повідомила про спробу дати хабар прикордонниці на кордоні зі Словаччиною. Порушник, намагаючись пройти контроль, передав прикордонниці документи на супровід особи з інвалідністю та паспорт, вклавши в останній 1000 євро. Однак прикордонний наряд відмовився від хабаря, попередивши чоловіка про кримінальну відповідальність за подібні дії та викликав правоохоронців.

Під час перевірки виявлено, що чоловік вже намагався виїхати через інший пункт пропуску, використовуючи підроблені документи.

Він намагався обійти закон та здійснити незаконний перехід кордону, але був затриманий прикордонниками.

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