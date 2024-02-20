У Києві на Печерську сталася стрілянина: фото та деталі

У готелі під час раптово конфлікту чоловік дістав травматичний пістолет і здійснив постріл у бік іншого.

На столичному Печерську слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні хуліганства. Як розповіли у поліції, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення про конфлікт у одному із готелів. Для документування події виїхала слідчо-оперативна група, яка на місці події встановила, що між двома відвідувачами виник конфлікт, у результаті якого один із чоловіків наніс удар іншому, а потім дістав зброю і здійснив постріл. Потерпілий отримав поранення, лікарі на місці надали йому медичну допомогу.

Як зазначається, поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його. Ним виявився уродженець Львівщини, 1998 року народження. Експерти вилучили з місця події речові докази.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

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