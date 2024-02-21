Українські десантники знищили термінал Starlink окупантів за допомогою дрона, відео

Starlink виявили у російських військових на одній із ділянок фронту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські десантники за допомогою FPV-дрона знищили термінал супутникового зв’язку Starlink російських окупантів. Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ.

«Крадений або придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори розвідувальних БПЛА 71 єгерської бригади», — йдеться у повідомленні.

Десантники зазначили, що українські FPV-дрони «не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії».

Військові додали, що більше в загарбників термінала немає.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилася інформація, що окупанти на фронті почали використовувати Starlink. Пізніше у розвідці підтвердили це.

У Мінцифри повідомили, що Україна знає, як знешкодити Starlink на окупованій території.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.