У Мукачеві роми побили спідвробітника ТЦК: відео

Поліція вважає конфлікт побутовим та заявляє, що жодної заяви не надходило.

У Мукачеві Закарпатської області роми напали на працівника ТЦК. В поліції спростували випадок, зазначивши, що інцидент не мав ніякого відношення до ромської спільноти.

Раніше журналіст Віталій Глагола в соціальних мережах поширив відеоролик, на якому зафіксовано напад на чоловіка у військовій формі, вказавши, що жертва можливо є співробітником ТЦК, а нападники - представники ромської громади.

Проте речниця поліції Закарпаття Ганна Дан зазначила, що заяв про подібний інцидент від жодної сторони не надходило. Поліція розглядає подію як побутовий конфлікт і зараз проводить розслідування, щоб з'ясувати всі обставини та встановити правову кваліфікацію події.

Правоохоронці також підкреслили, що чоловік, якого атакували, є дійсно військовослужбовцем, але конфлікт не має жодного зв'язку з його службовою діяльністю.

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