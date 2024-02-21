Омбудсман Дмитро Лубінець просить Уряд переглянути зміни щодо допомоги ВПО

За словами Лубінця, скасування виплати допомоги може стимулювати ВПО до повернення на ТОТ, небезпечні території або переміщення до інших країн.

Джерело фото: ArmyInform

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо змін у механізмі виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб, які наберуть чинності з березня 2024 року.

За словами Лубінця, за попередніми оцінками, потенційно 1 млн ВПО може втратити право на допомогу, що може мати значні негативні наслідки для людей, які вже постраждали від війни.

«Для більшості ВПО, допомога на проживання — єдине джерело доходу. Втрата цієї допомоги може позбавити їх доступу до базових потреб та житла», - наголосив він.

За словами Омбудсмана, у зверненні він наголосив на тому, що Уряд не запровадив дієвих механізмів для заохочення ВПО до працевлаштування, а скасування виплати допомоги може стимулювати ВПО до повернення на ТОТ, небезпечні території або переміщення до інших країн. До того ж використання значних фінансових ресурсів для евакуації людей із зони бойових дій стає нераціональним, коли людям відмовляють у базовій підтримці після переміщення, що спонукає їх повертатися назад.

Раніше ми писали про допомогу на проживання для ВПО: хто має право на продовження виплат.

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