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  1. В Україні

Жителя Житомирщини викрили на збуті автоматів, патронів та гранат у Одесі: фото

21:07, 22 лютого 2024
Правоохоронці задокументували два факти збуту зброї та боєприпасів.
Жителя Житомирщини викрили на збуті автоматів, патронів та гранат у Одесі: фото
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У Одесі правоохоронці викрили жителя Житомирщини в незаконних оборудках. Зараз поліцейські встановлюють канал постачання зброї та боєприпасів й повне коло осіб, причетних до злочинних оборудок.

Про це поінформували у відділі комунікації поліції Одеської області.

Повідомляється, що в ході проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували два факти збуту зброї та боєприпасів. Спочатку за $6 тисяч фігурант продав три ручні протитанкові гранати, а через деякий час – два автомати, п’ять гранат, РПГ, п’ять магазинів, споряджених набоями, та коробку з 45 набоями різного калібру за $4 тисячі.

З незаконного обігу вилучили заборонені небезпечні предмети, якими торгував підозрюваний, та гроші, отримані за збут «товару». Походження зброї та бойових припасів підтверджені експертним дослідженням та попереднім висновком спеціалістів.

У поліції зазначили, що чоловік затриманий в процесуальному порядку. За наявності достатніх доказів йому повідомили про підозру за ч. 1 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі понад 514 тисяч гривень.

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