рф запускає по Україні північнокорейські ракети: СБУ показала підтвердження, фото

Окупанти випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження.

Фото: НАБУ

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Російські війська випустили по Україні понад 20 північнокоейських засобів ураження. А саме - балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24). Про це повідомляє Служба безпеки України.

Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще більше ста цивільних – отримали тяжкі поранення.

Як повідомляється, один з перших фактів застосування балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя.

Наступний удар північнокорейськими ракетами був на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві.

Тоді загинуло 4 мешканців столиці, ще понад 50 – перебувають у важкому стані.

Також загарбники вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів.

А ще вони випустили північнокорейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова і тим самим вбили трьох цивільних громадян. Ще понад 60 харків’ян отримали тяжкі поранення.

Наразі всі ці факти документуються за такими статтями:

▪️ ⁠ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

▪️ ⁠ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

СБУ встановлює логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію рф.

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