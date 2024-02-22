Був не тільки $1 млн: що ще знайшли у квартирі ексочільника ВЛК з Чернігівщини, фото та відео

СБУ повідомила деталі справи щодо ексочільника ВЛК з Чернігівщини, у якого вилучили майже $1 млн.

Як раніше повідомлялося, під час обшуків у ексголови Чернігівської обласної ВЛК виявили майже $1 млн.

Згодом Служба безпеки України повідомила, що ліквідувала у Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що було затримано ексголову місцевої військово-лікарської комісії.

За гроші колишній посадовець обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я. У подальшому ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України.

У своїй схемі фігурант діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ.

«Співробітники СБУ задокументували злочини колишнього чиновника і затримали його у власному помешканні після одержання ним нового хабаря.

Під час обшуків у затриманого виявлено майже 1 млн доларів США, а також понад 22 тис. євро. Крім того вилучено також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту», - сказано у повідомленні.

Наразі йому повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪ ⁠ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

▪ ⁠ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

▪ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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