У Києві мешканець Дарницького району приніс додому кулемет з лісосмуги, фото

Зброю чоловік знайшов минулого року у лісосмузі Київської області, де раніше проходили бойові дії.

Джерело фото: Національна поліція

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Столичні правоохоронці вилучили у мешканця Дарницького району кулемет. Як розповіли у поліції, зброю вилучили та направили на експертне дослідження.

У квартирі 44-річного киянина поліцейські виявили кулемет Калашникова, копмлектуючі до нього та до автомату Калашникова.

Правоохоронці встановили, що зброю чоловік знайшов минулого року у лісосмузі Київської області, де раніше проходили бойові дії.

Детективи внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Після проведення експертизи буде вирішуватись питання щодо повідомлення йому про підозру.

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