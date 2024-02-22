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  1. В Україні

У Києві мешканець Дарницького району приніс додому кулемет з лісосмуги, фото

23:19, 22 лютого 2024
Зброю чоловік знайшов минулого року у лісосмузі Київської області, де раніше проходили бойові дії.
У Києві мешканець Дарницького району приніс додому кулемет з лісосмуги, фото
Джерело фото: Національна поліція
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Столичні правоохоронці вилучили у мешканця Дарницького району кулемет. Як розповіли у поліції, зброю вилучили та направили на експертне дослідження.

У квартирі 44-річного киянина поліцейські виявили кулемет Калашникова, копмлектуючі до нього та до автомату Калашникова.

Правоохоронці встановили, що зброю чоловік знайшов минулого року у лісосмузі Київської області, де раніше проходили бойові дії.

Детективи внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Після проведення експертизи буде вирішуватись питання щодо повідомлення йому про підозру.

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