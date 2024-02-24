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Конкурс на заступника голови ДСА з питань цифровізації застряг на етапі спецперевірки

Ще у грудні 2023 року Комісія ВРП визначилася фіналістами конкурсу на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації, якими стали Леонід Сапельников і Мартин Герасим, але спеціальна перевірка досі триває.

«На суд хотіли знайти управу і поставити суддів на місце» – в черговому суді відбулися обшуки, а прокурор погрожував суддям

Болградський райсуд Одеської області поскаржився на обшуки та місцевого прокурора.

Заступник керівника ОП Ростислав Шурма назвав «політичним хайпом» складений НАЗК протокол щодо нього

«Сподіваюся, що після обрання нового керівництва на прозорому конкурсі, ця інституція почне боротися з корупцією, а не проїдати гроші платників податків і займатися політичним хайпом», - написав Ростислав Шурма.

Адвокати, потерпілі та свідки зможуть брати участь в розгляді кримінальних справ судом з дому чи автомобіля – Верховна Рада ухвалила зміни до КПК

Парламент ухвалив зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження дистанційної участі поза приміщенням суду у кримінальному процесі адвокатів, потерпілих та свідків.

Єврокомісія вивільнить для Польщі 137 млрд євро, заблоковані через проблеми з тиском на суддів, і дасть польським фермерам 1,4 млрд євро підтримки, – Урсула фон дер Ляєн

«Ми вражені зусиллями Польщі щодо відновлення верховенства права і розблокуємо для неї 137 млрд євро з фондів, що були заблоковані через проблеми з незалежністю суддів», - президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

  1. В Україні

Намагався перейти дорогу у невстановленому місці на очах у поліції: у Києві покарали пішохода, відео

08:36, 24 лютого 2024
У столиці чоловіку виписали штраф за те, що він намагався перейти проїжджу частину у невстановленому місці.
Намагався перейти дорогу у невстановленому місці на очах у поліції: у Києві покарали пішохода, відео
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У Святошинському районі столиці оштрафували громадянина, який намагався перейти проїжджу частину у невстановленому місці.

Як повідомила патрульна поліція Києва, з порушником правоохоронці провели з ним профілактичну бесіду щодо небезпеки таких дій та винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП. Чоловіка оштрафували на 255 гривень.

У поліції нагадали, що згідно з п. 4.14 ПДР України, пішоходам забороняється переходити проїзну частину поза пішохідним переходом та раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід.

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