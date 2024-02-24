Намагався перейти дорогу у невстановленому місці на очах у поліції: у Києві покарали пішохода, відео

У столиці чоловіку виписали штраф за те, що він намагався перейти проїжджу частину у невстановленому місці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Святошинському районі столиці оштрафували громадянина, який намагався перейти проїжджу частину у невстановленому місці.

Як повідомила патрульна поліція Києва, з порушником правоохоронці провели з ним профілактичну бесіду щодо небезпеки таких дій та винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП. Чоловіка оштрафували на 255 гривень.

У поліції нагадали, що згідно з п. 4.14 ПДР України, пішоходам забороняється переходити проїзну частину поза пішохідним переходом та раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.