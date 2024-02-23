Делегація Сенату США зустрілась із Зеленським, Умєровим та Сирським, фото

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони України.

Фото: president.gov.ua

В п’ятницю, 23 лютого, у Львові Президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідером демократичної більшості в Сенаті Конгресу США Чаком Шумером, а також сенаторами Річардом Блюменталем, Джеком Рідом, Майклом Беннетом та Меггі Гасан. Про це повідомив офіційний сайт Глави держави.

За словами Глави держави, візит сенаторів в Україну є особливо важливим напередодні другої річниці початку широкомасштабної військової агресії росії проти України.

«Це серйозний меседж з боку США, американського народу. Це свідчить про те, що ви нас підтримуєте. Американці на боці правди, і в нас спільні цінності. Я дякую за те, що ви допомагаєте нам вберегти демократію не лише в Україні. Боротьба за демократію та свободу має вестися по всьому світу», – зазначив Володимир Зеленський.

Він також подякував Конгресу, Демократичній та Республіканській партіям, Президенту США та американському народу за надання оборонної, фінансової та економічної допомоги Україні.

Під час зустрічі Володимир Зеленський детально поінформував сенаторів про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони України.

Глава держави закликав і далі нарощувати військову допомогу, щоб досягти стратегічних цілей на фронті. Президент наголосив, що пріоритетом залишається отримання додаткових систем ППО, БпЛА різних типів, а також посилення далекобійних спроможностей нашого війська для ефективного захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури.

Фото: president.gov.ua

Також делегація американських сенаторів зустрілись із міністром оборони Рустемом Умєровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Сам Шумер розповів у Twitter (X), що делегація почула від міністра оборони Умєрова та головнокомандувача Збройних Сил генерал-полковника Сирського про «озброєння, яке так необхідне Україні у несправедливій, незаконній війні з путіним».

«Палата представників має ухвалити законопроєкт про національну безпеку, розроблений Сенатом», – наголосив він.

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