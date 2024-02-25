Рустем Умєров повідомив, що половина зброї не постачається в Україну вчасно

Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що у разі затримок зброї країна втрачає людей і території.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що половина постачань зброї не приходить в країну вчасно і через це ускладнюється робота на фронті. Про це він повідомив під час форуму «Україна. Рік 2024».

«Оскільки ситуація завжди динамічна, завжди змінюється, то 50% не постачається вчасно. Якщо ми дивимось на противника, то їх економіка приблизно 2 трлн, і вони використовують до 15% на війну, що становить понад 150 млрд доларів», - сказав він.

Рустем Умєров наголосив, що у разі затримок країна втрачає людей і території.

«Це війна, коли союзники мають забезпечувати своєчасне постачання, бо без переваги в повітрі ще ніколи в історії не було такого, щоб війна велася без переваги в повітрі», - заявив Умєров.

Раніше ми писали, що 25 лютого проходить форум «Україна. Рік 2024», у якому приймає участь військово-політичне керівництво країни.

Також Рустем Умєров повідомив, що країна має план на цей рік, але його публічно не розголошують.

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