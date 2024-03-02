Поставив авто на місці для осіб з інвалідністю: у Києві покарали «героя паркування», фото

Водія автомобіля Audi оштрафували за порушення правил паркування.

У Києві на вулиці Володимирській покарали «героя паркування». Керманич автомобіля Audi здійснив стоянку на місці для осіб з інвалідністю.

Як повідомила пресслужба столичної патрульна поліції, інспектори встановили водія та винесли на нього постанову за ч. 6 ст. 122 (Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях для осіб з інвалідністю) КУпАП.

Поліції нагадали, що за таке порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 1020 до 1700 гривень.

Раніше ми писали, що у Києві п’яний водій намагався втекти від поліції.

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