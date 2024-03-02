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Верховна Рада ухвалила зміни до КПК щодо порядку вручення судових повісток по кримінальних справах

У КПК визначили, що у випадку, якщо особа подала письмову заяву на одержання повісток про виклик з використанням Електронного кабінету, днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду є день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи.

Уряд змінив Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Також внесені зміни до Порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу.

Уряд вніс зміни до Типового договору оренди землі

Також доповнено перелік земельних ділянок, що підлягатимуть консервації, земельними ділянками, забрудненими хімічними речовинами внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану, а також земельними ділянками, на яких розташовані військові інженерно-технічні або фортифікаційні споруди.

Кабмін схвалив законопроект щодо надсилання копій судових рішень у справах про корупційні правопорушення

Передбачається також внесення змін до КПК, якими встановлюється обовʼязок судів надсилати копії судових рішень у справі про корупційне кримінальне правопорушення.

Чи може штучний інтелект замінити суддю – у Верховному Суді обговорили імплементацію Висновку КРЄС щодо ШІ в судочинстві

Представник від України у КРЄС, суддя КСУ Віктор Городовенко розповів, які «червоні лінії» окреслив Висновок КРЄС стосовно штучного інтелекту у судочинстві.

  1. В Україні

Поставив авто на місці для осіб з інвалідністю: у Києві покарали «героя паркування», фото

07:00, 2 березня 2024
Водія автомобіля Audi оштрафували за порушення правил паркування.
Поставив авто на місці для осіб з інвалідністю: у Києві покарали «героя паркування», фото
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У Києві на вулиці Володимирській покарали «героя паркування». Керманич автомобіля Audi здійснив стоянку на місці для осіб з інвалідністю.

Як повідомила пресслужба столичної патрульна поліції, інспектори встановили водія та винесли на нього постанову за ч. 6 ст. 122 (Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях для осіб з інвалідністю) КУпАП.

 Поліції нагадали, що за таке порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 1020 до 1700 гривень.

Раніше ми писали, що у Києві п’яний водій намагався втекти від поліції.

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