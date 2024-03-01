Уряд ухвалив законопроєкт про Державний аграрний реєстр

Законопроєкт про Державний аграрний реєстр спрямований на поліпшення контролю в аграрному секторі.

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У п'ятницю, 1 березня, під час засідання Кабінет Міністрів України ухвалив проекту Закону «Про Державний аграрний реєстр», що передбачає важливі новації у сфері аграрного регулювання.

Законопроєкт спрямований на:

Визначення правового статусу та джерел фінансування Державного аграрного реєстру.

Установлення держателя, адміністратора та технічного адміністратора реєстру.

Оприлюднення об'єктів та видів реєстрової інформації, що буде опрацьовуватися.

Надання повноважень центральному органу виконавчої влади у сферах агрополітики.

Визначення прав та обов'язків користувачів реєстру.

Регулювання функціонування реєстру в умовах надзвичайного або воєнного стану.

Закон має за мету поліпшити контроль та управління аграрним сектором, забезпечити прозорість та ефективність державного аграрного регулювання.

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