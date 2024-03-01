Уряд ухвалив законопроєкт про Державний аграрний реєстр

У п'ятницю, 1 березня, під час засідання Кабінет Міністрів України ухвалив проекту Закону «Про Державний аграрний реєстр», що передбачає важливі новації у сфері аграрного регулювання.
Законопроєкт спрямований на:
- Визначення правового статусу та джерел фінансування Державного аграрного реєстру.
- Установлення держателя, адміністратора та технічного адміністратора реєстру.
- Оприлюднення об'єктів та видів реєстрової інформації, що буде опрацьовуватися.
- Надання повноважень центральному органу виконавчої влади у сферах агрополітики.
- Визначення прав та обов'язків користувачів реєстру.
- Регулювання функціонування реєстру в умовах надзвичайного або воєнного стану.
Закон має за мету поліпшити контроль та управління аграрним сектором, забезпечити прозорість та ефективність державного аграрного регулювання.
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