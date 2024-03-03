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На Київщині горів гуртожиток, фото та відео

13:15, 3 березня 2024
У результаті пожежі у гуртожитку ніхто не постраждав.
На Київщині горів гуртожиток, фото та відео
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У ніч на 3 березня у Білій Церкві Київської області сталася пожежа у одному з гуртожитків, передає 44.ua.

Загоряння сталося на масиві Незалежності. Представники ДСНС прибули на місце і загасили пожежу.

На щастя, постраждалих внаслідок займання немає.

Попередньо - причиною загоряння виявилась коротке замикання.

Раніше ми писали, що у Києві сталася пожежа на кіностудії.

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