На Київщині горів гуртожиток, фото та відео

У ніч на 3 березня у Білій Церкві Київської області сталася пожежа у одному з гуртожитків, передає 44.ua.
Загоряння сталося на масиві Незалежності. Представники ДСНС прибули на місце і загасили пожежу.
На щастя, постраждалих внаслідок займання немає.
Попередньо - причиною загоряння виявилась коротке замикання.
Раніше ми писали, що у Києві сталася пожежа на кіностудії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.