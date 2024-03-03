Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Постанова суду апеляційної інстанції про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, - Верховний Суд

Ключовим питанням, яке постало перед касаційним судом в цій справі, є те, чи є постанова суду апеляційної інстанції про забезпечення позову, ухвалена за наслідком перегляду ухвали суду першої інстанції щодо забезпечення позову, виконавчим документом

Досвід адвоката взагалі не може бути підставою для зменшення витрат на правову допомогу – позиція Верховного Суду

У разі настання визначених умов платежу – конкретний склад дій адвоката, що були вчинені на виконання цього договору й призвели до настання цих умов, не має жодного значення для визначення розміру адвокатського гонорару в конкретному випадку.

Мобілізація засуджених: які зміни до Кримінального кодексу пропонуються у поправках до законопроекту про мобілізацію

Спікер Руслан Стефанчук запропонував поправки до законопроекту про мобілізацію, якими Кримінальний кодекс доповнюється статтею про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації.

Адвокатів пропонують забронювати, аби не зривати судові процеси – правки до законопроекту про мобілізацію

Народні депутати у правках до закону про мобілізацію підняли питання бронювання адвокатів.

Зміни до КПК про подання документів і повістки через Електронний кабінет та дистанційну участь адвокатів та свідків в засіданні направлено на підпис Президенту

Також у КПК змінено підставу для скасування судового рішення.

  1. В Україні

Медики ледве дісталися: на Закарпатті 36-річна жінка народила восьму дитину у машині швидкої, фото

15:40, 3 березня 2024
До місця проживання жінки доїхати машиною було неможливо, тому медики йшли пішки, а коли дісталися, несли породіллю на ношах.
Медики ледве дісталися: на Закарпатті 36-річна жінка народила восьму дитину у машині швидкої, фото
Фото: 103 Закарпаття
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті жінка із присілка Ділок Хустського району народила восьму дитину у машині швидкої допомоги. Про це повідомили на Facebook-сторінці 103 Закарпаття.

До місця проживання майбутньої мами було неможливо дістатися автомобілем. Але це не завадило медикам здолати пішки цю відстань із необхідним обладнанням та ношами. Вони розуміли, що у жінки 8-мі пологи і велика ймовірність швидкого розвитку подій.

Коли дісталися до породіллі, одразу ж поклали жінку на ноші і рушили до медичного автомобіля. Дорогою контролювали стан жінки і намагались транспортувати обережно і швидко.

"Допомагав нам і чоловік породіллі. Між селами Горічово та Липецькі Ворота стало зрозуміло — дитина не буде чекати. Зупинили авто і прийняли пологи. Хлопчик народився з обвиттям пуповиною. Разом із водієм, який допомагав мені з усіма маніпуляціями, виконали всі необхідні процедури. Поклали новонародженого мамі на груди й так обережно поїхали до лікарні", — розповів фельдшер.

Новонародженого разом з мамою відвезли до Хустської районної лікарні. Наразі вони почувають себе добре.

 

 

 

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Нагорянський
    Сергій Нагорянський
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Журавська
    Олена Журавська
    секретарка Ради суддів України, суддя у відставці
  • Вікторія Коновалова
    Вікторія Коновалова
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Лівінський
    Ігор Лівінський
    голова Миколаївського апеляційного суду