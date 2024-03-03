Медики ледве дісталися: на Закарпатті 36-річна жінка народила восьму дитину у машині швидкої, фото

До місця проживання жінки доїхати машиною було неможливо, тому медики йшли пішки, а коли дісталися, несли породіллю на ношах.

Фото: 103 Закарпаття

На Закарпатті жінка із присілка Ділок Хустського району народила восьму дитину у машині швидкої допомоги. Про це повідомили на Facebook-сторінці 103 Закарпаття.

До місця проживання майбутньої мами було неможливо дістатися автомобілем. Але це не завадило медикам здолати пішки цю відстань із необхідним обладнанням та ношами. Вони розуміли, що у жінки 8-мі пологи і велика ймовірність швидкого розвитку подій.

Коли дісталися до породіллі, одразу ж поклали жінку на ноші і рушили до медичного автомобіля. Дорогою контролювали стан жінки і намагались транспортувати обережно і швидко.

"Допомагав нам і чоловік породіллі. Між селами Горічово та Липецькі Ворота стало зрозуміло — дитина не буде чекати. Зупинили авто і прийняли пологи. Хлопчик народився з обвиттям пуповиною. Разом із водієм, який допомагав мені з усіма маніпуляціями, виконали всі необхідні процедури. Поклали новонародженого мамі на груди й так обережно поїхали до лікарні", — розповів фельдшер.

Новонародженого разом з мамою відвезли до Хустської районної лікарні. Наразі вони почувають себе добре.