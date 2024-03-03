Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судовий розгляд кримінальних справ у випадку заміни судді пропонується продовжувати, а не починати спочатку

Як вказують депутати, ці зміни до КПК пропонуються в рамках проекту Комплексного стратегічного плану, над яким працювали представники Консультативної місії Європейського Союзу, Посольства США, IDLO.

Верховний Суд відмовив адвокату у стягненні витрат на правову допомогу через зловживання правами

Верховний Суд відмовив у задоволенні клопотання адвоката про стягнення витрат на професійну правничу допомогу, зокрема з огляду на зловживання процесуальними правами.

Адвокат вирішив створити підстави для відводу судді у справі за ст. 130, але суддя цього не оцінила

Адвокат та суддя посварилися через відмову у копіюванні матеріалів справи про адміністративне правопорушення на електронний носій

В кабінеті судді знайшли приховану камеру та мікрофон: зафіксовано черговий неприємний інцидент

Хто та навіщо встановив в суді пристрої для прослуховування, поки що невідомо.

Верховний Суд нагадав, коли позивач може претендувати на компенсацію за шкоду, спричинену надмірною тривалістю кримінального провадження

Позивач може претендувати на компенсацію за шкоду, спричинену надмірною тривалістю кримінального провадження, якщо доведе факт надмірної тривалості досудового розслідування і те, що тим самим йому було завдано матеріальної чи моральної шкоди, та обґрунтує її розмір.

  1. В Україні

У Києві водій на очах у поліції проїхав на червоний сигнал світлофору: як його покарали, відео

23:26, 3 березня 2024
Водій автомобіля Hyundai отримав штраф за проїзд на заборонний сигнал світлофора.
У Києві водій на очах у поліції проїхав на червоний сигнал світлофору: як його покарали, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Оболонському районі Києва водій автомобіля Hyundai на очах у поліції проїхав на заборонний сигнал світлофора і був покараний за свій вчинок.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори одразу зупинили порушника. З водієм правоохоронці провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких порушень в майбутньому та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд перехрестя на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

Також поліцейські оприлюднили відео інциденту.

Раніше ми писали, що у Києві п’яний водій намагався втекти від поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Мельник
    Олег Мельник
    голова Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Оксана Ул’яновська
    Оксана Ул’яновська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва