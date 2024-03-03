Вирішили «хайпанути»: у Івано-Франківську затримали хуліганів, які нападали на літніх людей, відео

Ми не хотіли завдати ніякої шкоди людям і всі удари наші були в більшості імітовані, - сказав один з нападників.

Фото: поліція

Поліцейські встановили особи двох юнаків, які нападали на літніх людей в Івано-Франківську. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Один з нападників, 16-річний хлопець, разом із своїми законними представниками вже доставлений до поліції, де дає визнавальні пояснення.

На відео юнак сказав, що ні він, ні його знайомі, які разом з ним нападали на перехожих, не належать до жодних молодіжних рухів чи організацій.

"Ніякого відношення до політичних партій, релігійних чи громадських рухів, я та мої знайомі, які зображені на відео, не маємо. Ми зі знайомими вирішили просто, так би мовити, "хайпанути" в мережі", - сказав затриманий.

У поліції додали, що батько підозрюваного в хуліганстві - чинний військовий ЗСУ.

Одна з потерпілих уже підтвердила в поліції факти викладені на відео. Особи інших потерпілих встановлюються.

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