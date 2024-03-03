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Верховний Суд нагадав, коли позивач може претендувати на компенсацію за шкоду, спричинену надмірною тривалістю кримінального провадження

Позивач може претендувати на компенсацію за шкоду, спричинену надмірною тривалістю кримінального провадження, якщо доведе факт надмірної тривалості досудового розслідування і те, що тим самим йому було завдано матеріальної чи моральної шкоди, та обґрунтує її розмір.

Постанова суду апеляційної інстанції про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, - Верховний Суд

Ключовим питанням, яке постало перед касаційним судом в цій справі, є те, чи є постанова суду апеляційної інстанції про забезпечення позову, ухвалена за наслідком перегляду ухвали суду першої інстанції щодо забезпечення позову, виконавчим документом

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У разі настання визначених умов платежу – конкретний склад дій адвоката, що були вчинені на виконання цього договору й призвели до настання цих умов, не має жодного значення для визначення розміру адвокатського гонорару в конкретному випадку.

  1. В Україні

Вирішили «хайпанути»: у Івано-Франківську затримали хуліганів, які нападали на літніх людей, відео

18:58, 3 березня 2024
Ми не хотіли завдати ніякої шкоди людям і всі удари наші були в більшості імітовані, - сказав один з нападників.
Вирішили «хайпанути»: у Івано-Франківську затримали хуліганів, які нападали на літніх людей, відео
Фото: поліція
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Поліцейські встановили особи двох юнаків, які нападали на літніх людей в Івано-Франківську. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Один з нападників, 16-річний хлопець, разом із своїми законними представниками вже доставлений до поліції, де дає визнавальні пояснення. 

На відео юнак сказав, що ні він, ні його знайомі, які разом з ним нападали на перехожих, не належать до жодних молодіжних рухів чи організацій. 

"Ніякого відношення до політичних партій, релігійних чи громадських рухів, я та мої знайомі, які зображені на відео, не маємо. Ми зі знайомими вирішили просто, так би мовити, "хайпанути" в мережі", - сказав затриманий. 

У поліції додали, що батько підозрюваного в хуліганстві - чинний військовий ЗСУ.

Одна з потерпілих уже підтвердила в поліції факти викладені на відео. Особи інших потерпілих встановлюються.

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