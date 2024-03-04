Киянин відправив поліції відео, де авто проїхало на червоний сигнал світлофора: чи покарали порушника

У Подільському районі столиці водій Toyota проїхав на заборонний сигнал світлофора.

У Києві притягнули до відповідальності водія автомобіля Toyota, який проїхав на заборонний сигнал світлофора у Подільському районі міста. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Відео з правопорушенням передав правоохоронцям небайдужий громадянин. Інспектори розшукали та зупинили порушника.

З водієм була проведена профілактична бесіда, щодо недопущення таких порушень в майбутньому та винесена на нього постанова за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

У поліції нагадали, що за таке порушення передбачено штраф — 510 гривень.

Раніше ми писали, що у Києві п’яний водій намагався втекти від поліції.

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