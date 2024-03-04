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Судді Верховного Суду США у справі Трампа розділилися у думках стосовно повноважень штатів, повний текст рішення

5 суддів ВС США проти 4-х постановили, що штати також не мають повноважень застосовувати заборону 14-ї поправки, яка говорить, що ті, хто брав участь у «повстанні» після складення присяги позбавляються права знову обіймати посади, щодо будь-яких кандидатів на федеральному рівні.

Державна судова адміністрація подала до суду на Раду суддів України: що відомо

Безпрецедентний в історії судової влади України спір вирішить Верховний Суд.

Саме по собі посилання на інформацію, згенеровану ChatGPT, не може визнаватися зловживанням процесуальними правами – окрема думка судді ВС

Саме по собі посилання на інформацію, що була згенерована за допомогою технологій ШІ, за відсутності інших обґрунтованих обставин, які б свідчили про недобросовісні процесуальні дії особи, не може визнаватися зловживанням процесуальними правами, зазначила в окремій думці суддя ВС Ганна Вронська.

Рішення суду як нововиявлена обставина для перегляду іншого рішення суду, — позиція КАС ВС

Верховний Суд визначив, у яких випадках судове рішення може вважатися нововиявленою обставиною в аспекті преюдиційності для перегляду іншої справи.

Верховний Суд: знаходження земельної ділянки у межах буферної зони історичного ареалу Львова впливає на необхідність перевірки намірів забудови

Верховний Суд розглянув справу за позовом прокурора стосовно правомірності видачі містобудівних умов та обмежень в аспекті висотності будівництва та відстані від червоних ліній.

  1. В Україні

Одеські піротехніки ДСНС знищили якірну міну, фото

23:20, 4 березня 2024
Знахідку фахівці знищили у безпечному місці.
Одеські піротехніки ДСНС знищили якірну міну, фото
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На узбережжі Чорного моря виявили невідомий предмет, який в результаті виявився якірною міною. Повідомлення про небезпечну знахідку надійшло до Служби порятунку.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, сапери ідентифікували предмет як боєприпас, а саме – якірну міну.

Небезпечну знахідку фахівці знищили у безпечному місці.

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