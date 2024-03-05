«Перегони» на кордоні: порушники полями намагалися втекти до Румунії, відео

Прикордонники на автівці зупинили порушників за 600 метрів від кордону з Румунією.

Прикордонники зупинили ухилянтів, які тікали до кордону з Румунією, повідомила Державна прикордонна служба України.

Дві особи були затримані за 600 метрів від державного кордону, коли вони намагалися пробігти полями до сусідньої країни. Після затримання виявилося, що це мешканці Чернівецької та Полтавської областей.

Порушників доставили до відділення прикордонної служби, де їм були складені протоколи про адміністративні правопорушення.

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