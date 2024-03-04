Під скорочення можуть потрапити МКІП та Мінспорту – ЗМІ

Стало відомо, які міністерства можуть скоротити.

Джерело фото: armyinform

Під скорочення в Уряді можуть потрапити Міністерство культури та інформаційної політики та Міністерство молоді та спорту. Також Мінагрополітики можуть злити з Мінекономіки. Про це повідомило джерело у фракції «Слуга Народу», пише «hromadske».

Тим часом джерело в «Голосі» вважає, що не буде ніякого скорочення. А співрозмовник з «Європейської Солідарності» каже, що це питання ще не обговорюється серед депутатів.

Як ми писали, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції 4 березня заявив, що кількість міністерств в українському Уряді хочуть скоротити на третину.

«Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців. Ми вже почали це робити», — сказав Прем'єр.

Також Денис Шмигаль нагадав про реформу державної служби. За його словами скоротили вже 20 тисяч вакансій.

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