У розвідці показали відео знищення російського корабля «Сергій Котов»

У ГУР Міноборони показали, як морськими дронами атакували патрульний орабель Чорноморського флоту рф «Сергій Котов».

скрін з відео

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Як ми писали, У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України атакував патрульний корабель Чорноморського флоту рф «Сергій Котов». Удар був здійснений морськими дронами «Magura V5».

Відео атаки на «Сергія Котова» показали у розвідці.

Нагадаємо, що у ВМС розповіли, як морські дрони кардинально змінили ситуацію в Чорному морі.

Також повідомлялося, що Україна знищила майже половину Чорноморського флоту рф.

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