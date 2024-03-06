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  1. В Україні

рф вдарила по Одесі під час зустрічі в місті Зеленського і прем’єра Греції: Президент сказав, що бачив удар, відео

16:51, 6 березня 2024
Бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити, — сказав Президент Володимир Зеленський.
рф вдарила по Одесі під час зустрічі в місті Зеленського і прем’єра Греції: Президент сказав, що бачив удар, відео
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У середу, 6 березня, ЗМІ з посиланням на грецьку газету ProtoThema написали, що рф в Одесі завдала ракетного удару поблизу кортежу Президента Володимира Зеленського, який перебуває у місті для зустрічі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

За даними видання, ніхто з делегації не постраждав.

Сам Президент прокоментував обстріл на пресконференції, зазначивши, що, на жаль, загиблі та поранені є. Момент атаки делегація бачила. 

«Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі, є поранені», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що вночі Одещину атакували ударні дрони, пошкоджено будинки та газопровід. 

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