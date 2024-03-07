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  1. В Україні

В Одесі з’явилося перше мобільне укриття, заплановано — ще чотири, фото

20:50, 7 березня 2024
В місті встановили перше мобільне укриття для тимчасового перебування під час повітряної тривоги.
В Одесі з’явилося перше мобільне укриття, заплановано — ще чотири, фото
Фото: Одеська міська рада
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Останнім часом Одеса стала дедалі частіше потерпати від ворожих атак, через що збільшилася небезпека для  людей. У звʼязку з цим у місті встановили перше мобільне укриття на кінцевій зупинці 5-го трамвая в Аркадії. Про це повідомили у міській раді. 

Укриття виготовлене за підтримки українського Червоного Хреста. Має площу 10 кв. м, у ній можуть одночасно перебувати 15 людей.

"Такі укриття – невеликі, але вони досить надійні та захищають від вибухових хвиль та від уламкових поранень унаслідок вибуху снарядів", – розповів представник Червоного Хреста Антон Муравенко.

Найближчим часом буде встановлено ще 4 мобільні укритті за такими адресами:

- вул. Академіка Корольова / вул. Архітекторська – кінцева тролейбусних маршрутів №№ 7, 12 та автобусного маршруту № 148.

- Аркадія – кінцева трамвайного маршруту № 5 та автобусного маршруту № 198.

-Куликове поле – кінцева трамвайного маршруту № 17 та  автобусного маршруту № 190.

-вул. Паустовського – кінцева зупинка автобусних маршрутів №№ 190, 240, 242.

- вул. Хімічна (Суперфосфатний завод) – кінцева зупинка тролейбусних маршрутів №№ 8.

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