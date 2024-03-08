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  1. В Україні

На Прикарпатті школярі змусили учня роздягнутись і зняли його на відео: батьків судили

22:20, 8 березня 2024
Одного з батьків оштрафували.
На Прикарпатті школярі змусили учня роздягнутись і зняли його на відео: батьків судили
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У Івано-Франківській області  школярі змусили учня роздягнутись і зняли його на відео. Батьків притягнули до відповідальності, передає  Zaxid.Net.

Зазначається, що інцидент стався приміщенні Бондарівського ліцею, що у селі Бондарів між Калушем та Івано-Франківськом. Під час перерви четверо семикласників знущались із на рік молодшого учня: били, плювали на нього, погрожували і змушували зняти штани разом із білизною, знімаючи це на відео, яке згодом опублікували у групі в Viber. Мати дитини заявила у поліцію.

У судовому реєстрі оприлюднено постанови щодо батьків чотирьох семикласників, їх звинувачували у неналежному виконанні батьківських обов’язків. Батька одного з нападників, який опублікував відео, суд визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків і покарав штрафом у 1700 грн. На засідання він не прийшов.

Матері двох інших нападників у суді провину в неналежному виконанні батьківських обов’язків не визнали та заявили, що їхні сини ні до кого не чіплялися. Суд розглянув матеріали справи та визнав їх винними у адмінправопорушенні, але закрив провадження у справі, обмежившись усним зауваженням.

Ще одна обвинувачена не визнала свою провину та також заявила, що її син нікого не ображав. Суд закрив справу щодо матері третього хлопця через відсутність складу правопорушення.

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