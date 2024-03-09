Влаштував небезпечні маневри перед автомобілем поліції: у Києві покарали порушника, відео

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Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду, а їх відсутність не є підставою для повернення скарги – Верховний Суд

Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

  1. В Україні

Влаштував небезпечні маневри перед автомобілем поліції: у Києві покарали порушника, відео

22:00, 9 березня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
Влаштував небезпечні маневри перед автомобілем поліції: у Києві покарали порушника, відео
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В Оболонському районі столиці оштрафували водія автомобіля Chevrolet, який виїхав на перехрестя з круговим рухом, перетнувши суцільну лінію дорожньої розмітки, та створив небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

Як повідомила пресслужба поліції Києва, правоохоронці зупинили порушника, провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків надалі та притягнули його до відповідальності.

У поліції нагадали, що на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10, транспортним засобам, які вже рухаються по колу, надається перевага в русі.  Окрім того, слід пам'ятати, що суцільну лінію дорожньої розмітки перетинати заборонено.

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