У Києві зайнялася СТО у Голосіївському районі, фото

Загоряння виникло у приміщенні станції технічного обслуговування.

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У Голосіївському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу на станції технічного обслуговування.

Як повідомили у ДСНС, інформація про пожежу надійшла 10 березня об 11:33. Уже о 12:11 вогонь на площі 80 кв.м вдалося ліквідувати.

Загоряння виникло у приміщенні СТО, зазначили у Службі.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Причину пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

Також сьогодні стало відомо про займання травʼяного настилу та очерету поблизу озера Вирлиця.

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