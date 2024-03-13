На Київщині через косулю сталася ДТП, фото

Через косулю, яка перебігала дорогу, сталася ДТП.

У середу, 13 березня, біля села Логвин Володарської громади Київської області сталася ДТП.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, 57-річний водій «ГАЗ», виявивши на дорозі косулю, був змушений виїхати на узбіччя, але через негоду вантажівка зʼїхала у кювет.

У результаті інциденту ні водій, ні тварина не постраждали.

На місці інциденту працювали представники ДСНС.

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