У Києві вручну роблять кожну літеру для перейменованих станцій метро – відео

Кожну літеру роблять вручну через особливість історичного шрифту.

Джерело фото: скріншот із відео

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У столиці триває процес створення нових букв для двох перейменованих станцій метро «Площа Українських Героїв» та «Звіринецька». Про це пишуть у КМДА.

Там зазначають, що кожну літеру роблять вручну через особливість історичного шрифту. Наступний етап – фарбування з бронзовим відтінком.

Історичні шрифти безкоштовно розробив шрифтовий дизайнер, який також забезпечує авторський нагляд за процесом створення нових написів.

Станції метрополітену «Площа Льва Толстого» (тепер «Площа Українських Героїв»), та «Дружби народів» (тепер «Звіринецька») перейменували у травні 2023 року рішенням Київської міської ради.

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