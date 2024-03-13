Вирішив проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора: у Києві покарали порушника, відео

У Києві порушника ПДД притягнули до відповідальності.

У Шевченківському районі столиці патрульні оштрафували водія автомобіль Skoda, водій якого порушив ПДР.

Як повідомила патрульна поліція Києва, водій проїхав на червоний сигнал світлофору.

Інспектори зупинили порушника, провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків надалі та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

У поліції нагадали, що за таке порушення передбачено штраф — 510 гривень.

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