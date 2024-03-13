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Закон про мобілізацію дасть можливість виявити громадян, які не стоять на військовому обліку, але наявні в інших реєстрах

Член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко зазначив, що законопроект 10449 про мобілізацію вирішує проблему, коли багато військовозобов’язаних відсутні в реєстрах Центрів комплектації, їх фізично і технічно не бачать.

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У Києві помітили двох «героїв паркування», які залишили авто під мостами: фото

18:29, 13 березня 2024
Власників транспортних засобів закликали залишати своє авто тільки на відведених для цього місцях.
У Києві помітили двох «героїв паркування», які залишили авто під мостами: фото
Фото: facebook.com/dtk.kievcity
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Департамент територіального контролю міста Києва нагадав, що зупинка та стоянка на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях, суперечить вимогам пункту 15.9, в) Правил дорожнього руху.

За вчинення цього порушення передбачено тимчасове утримання транспортного засобу, згідно зі статтею 265-4 КУпАП.

У департаменті додали також фото автомобілів, водії яких порушили ПДД, запаркувавшись під мостами.

Фото: facebook.com/dtk.kievcity

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