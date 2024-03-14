На Київщині у суді виник конфлікт через обмеження кількості вільних слухачів на засіданні, фото

У Білоцерківському міськрайонному суді Київської області між відвідувачами судової установи та співробітниками судової охорони виникла штовханина.

Фото: Служба судової охорони

Співробітники Служби судової охорони забезпечили громадський порядок резонансного судового засідання. 13 березня засідання у Білоцерківському міськрайонному суді Київської області розпочалось з того, що група прихильників підсудного у кримінальному злочині, намагалась потрапити на судовий процес.

Як повідомляє ССО, головуючий суддя, враховуючи велику кількість громадян і невеликий зал судового засідання, прийняв рішення про обмеження кількості

вільних слухачів.

Співробітники ТУ Служби судової охорони у місті Києві та Київській області забезпечили громадський порядок та недопустили агресивних громадян до приміщень суду. У результаті між відвідувачами судової установи та охоронцями Феміди виникла штовханина, яку і задокументувала прибула слідчо-оперативна група Національної поліції України.

Кожного з порушників громадського порядку правоохоронці опитали, встановили їх особи та проводять подальший збір матеріалів. Судове засідання зірвано не було.

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