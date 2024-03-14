Власника «Гуліверу» Віктора Поліщука викрили на поїздках за кордон під документами волонтера та водія вантажівки

Власник київських ТЦ «Гулівер» та мережі «Ельдорадо» підозрюється у фальсифікації документів для виїзду за кордон.

Джерело фото: forbes.ua

Власник київського торговельно-офісного центру «Гулівер» та мережі «Ельдорадо» Віктор Поліщук під час дії воєнного стану декілька разів виїжджав за кордон на підставі документів із ознаками підробки. Про це розповіли журналісти «Схем».

За даними розслідування, Поліщук намагався проїхати за водія-волонтера, проте не виконав умови поставки гуманітарної допомоги. Його ім'я використали без відома компанії, що мала надавати допомогу.

Крім того, Поліщук двічі виїжджав за кермом вантажівки, влаштовуючись у штат фірми-перевізника на посаду водія, але обидва рази вантажів не привозив, а повертався в Україну на власному пасажирському «Мерседесі».

За даними журналістів, він виїжджав за межі України щонайменше п'ять разів: двічі - у 2022-му та 2023-му роках, а також у 2024-му.

У серпні 2022 року Поліщук виїхав в Польщу за кермом Mercedes-AMG G 63. Тоді із ним кордон перетнула дружина Лілія Різва, племінниця дружини експрезидента рф, а нині заступника голови Радбезу рф Дмитра Медведєва.

«Прикордонники випустили чоловіка призовного віку, бо він був внесений у систему "Шлях" як водій-волонтер, який мав привезти з Румунії 700 аптечок, а також ліки, засоби гігієни, одяг, спальні мішки та продукти загальним обсягом на 12 тонн», - йдеться у статті.

У «Шлях» Поліщука занесла Дніпропетровська обласна військова адміністрація за запитом місцевої громадської організації «Об'єднання захисту прав підприємців», яка зверталася щодо отримання дозволу на виїзд за межі України до Румунії волонтеру-водію Поліщуку В.С. для отримання гуманітарної допомоги від румунської компанії OSF Global Services.

Однак після закінчення терміну дії дозволу на виїзд Поліщук оформив себе як водія вантажівки у фірмі «Транс-Союз», зареєстрованій в Чернівецькій області. Він двічі виїжджав на вантажівці Mercedes Sprinter, але повертався на особистому автомобілі Mercedes-Benz AMG G63.

Журналісти «Схем» звернулись до керівництва румунської фірми, яка надала листа для дозволу на виїзд Поліщуку. Вони підтвердили, що такого співробітництва не було, а лист виявився підробкою.

Керівник фірми, де працював Поліщук як водій, підтвердив його працевлаштування, але зауважив, що він не виконав свої обов'язки і був звільнений.

Поліщук відмовився коментувати цю ситуацію.

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