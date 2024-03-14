Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних – відповіді під час прямого ефіру на Право ТВ

14 березня о 19:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції на Право ТВ з теми «Розгляд правок законопроекту про посилення мобілізації. Як зміниться право на відстрочку? Що буде з доглядальниками та утримувачами? Як приготуватися до нової моделі бронювання?».

Велика Палата Верховного Суду винесла рішення у справі судді проти ВККС, встановивши, що не є втручанням у дискреційні повноваження Комісії

Суддя звернулася із позовом до ВККС, яка відмовилася допустити її до співбесіди у межах кваліфоцінювання у зв`язку з накладенням дисциплінарного стягнення: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

Президент підписав зміни до законів про нотаріат, іпотеку та державну реєстрацію прав на нерухомість

Зокрема у новій редакції викладено правила накладення нотаріусом заборони відчуження нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, майбутніх об’єктів нерухомості, права на які підлягають державній реєстрації, частки у праві власності на таке майно.

Інтероперабельність реєстрів та отримання даних щодо майна декларантів із-за кордону, — Артем Ситник назвав проблеми для перевірки декларацій

Відтермінування подання декларацій для певних категорій осіб під час війни не позбавляє НАЗК можливості здійснення моніторингу їх способу життя, за допомогою якого ми можемо оцінювати їх майновий стан – Артем Ситник.

Президент підписав закон про житлові сертифікати, яким мінімальна зарплата членам Вищої ради правосуддя-суддям підвищується до 236 тисяч грн

Раніше «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя вже встановили від 236 тисяч грн, але тепер її додатково закріпили для суддів-членів ВРП – змінами до непрофільного закону про житлові сертифікати.

  1. В Україні

Власника «Гуліверу» Віктора Поліщука викрили на поїздках за кордон під документами волонтера та водія вантажівки

21:39, 14 березня 2024
Власник київських ТЦ «Гулівер» та мережі «Ельдорадо» підозрюється у фальсифікації документів для виїзду за кордон.
Власника «Гуліверу» Віктора Поліщука викрили на поїздках за кордон під документами волонтера та водія вантажівки
Джерело фото: forbes.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Власник київського торговельно-офісного центру «Гулівер» та мережі «Ельдорадо» Віктор Поліщук під час дії воєнного стану декілька разів виїжджав за кордон на підставі документів із ознаками підробки. Про це розповіли журналісти «Схем».

За даними розслідування, Поліщук намагався проїхати за водія-волонтера, проте не виконав умови поставки гуманітарної допомоги. Його ім'я використали без відома компанії, що мала надавати допомогу.

Крім того, Поліщук двічі виїжджав за кермом вантажівки, влаштовуючись у штат фірми-перевізника на посаду водія, але обидва рази вантажів не привозив, а повертався в Україну на власному пасажирському «Мерседесі».

За даними журналістів, він виїжджав за межі України щонайменше п'ять разів: двічі - у 2022-му та 2023-му роках, а також у 2024-му.

У серпні 2022 року Поліщук виїхав в Польщу за кермом Mercedes-AMG G 63. Тоді із ним кордон перетнула дружина Лілія Різва, племінниця дружини експрезидента рф, а нині заступника голови Радбезу рф Дмитра Медведєва.

«Прикордонники випустили чоловіка призовного віку, бо він був внесений у систему "Шлях" як водій-волонтер, який мав привезти з Румунії 700 аптечок, а також ліки, засоби гігієни, одяг, спальні мішки та продукти загальним обсягом на 12 тонн», - йдеться у статті.

У «Шлях» Поліщука занесла Дніпропетровська обласна військова адміністрація за запитом місцевої громадської організації «Об'єднання захисту прав підприємців», яка зверталася щодо отримання дозволу на виїзд за межі України до Румунії волонтеру-водію Поліщуку В.С. для отримання гуманітарної допомоги від румунської компанії OSF Global Services.

Однак після закінчення терміну дії дозволу на виїзд Поліщук оформив себе як водія вантажівки у фірмі «Транс-Союз», зареєстрованій в Чернівецькій області. Він двічі виїжджав на вантажівці Mercedes Sprinter, але повертався на особистому автомобілі Mercedes-Benz AMG G63.

Журналісти «Схем» звернулись до керівництва румунської фірми, яка надала листа для дозволу на виїзд Поліщуку. Вони підтвердили, що такого співробітництва не було, а лист виявився підробкою.

Керівник фірми, де працював Поліщук як водій, підтвердив його працевлаштування, але зауважив, що він не виконав свої обов'язки і був звільнений.

Поліщук відмовився коментувати цю ситуацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тамара Кашперська
    Тамара Кашперська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олена Коваленко
    Олена Коваленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси