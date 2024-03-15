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Перетнула подвійну суцільну смугу — отримала штраф: у Києві покарали водійку Lexus, відео

16:38, 15 березня 2024
На водійку Lexus ,яка порушила ПДР, склали адміністративні матеріали.
Перетнула подвійну суцільну смугу — отримала штраф: у Києві покарали водійку Lexus, відео
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У Солом'янському районі Києві оштрафували водійку автомобіля Lexus, яка перетнула подвійну суцільну смугу, що є порушення ПДР.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили порушницю, провели з нею профілактичну бесіду та склали відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали, що згідно з розділом 34 «Дорожня розмітка» ПДР України, подвійна суцільна лінія дорожньої розмітки під номером 1.3 використовується для поділу напрямків руху на автошляхах, щонайменше двома смугами руху в кожну сторону. За перетин такої лінії передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу на суму 340 гривень.

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