У Києві в озеро Богатирське скинули нафтопродукти, фото

16 березня в озеро Богатирське в Оболонському районі Києва невідомі скинули нафтопродукти. Факт забруднення розслідує поліція, повідомили фахівці КП "Плесо".
Вказано, що фахівці отримали звернення щодо забруднення від правоохоронців.
В озері встановили плавучі загорожі бони для унеможливлення розповсюдження нафти. Для очищення озера застосовують спеціальний сорбент "Еколан-М", який застосовується під час очищення ґрунтів та природних водойм від нафтопродуктів.
Фахівці наразі моніторять стан озера, водночас правоохоронці збирають необхідну інформацію для розслідування забруднення водойми.
Нагадаємо, що у Києві суттєво піднявся рівень води у Дніпрі.
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