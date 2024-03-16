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У Києві в озеро Богатирське скинули нафтопродукти, фото

22:00, 16 березня 2024
В озері встановили плавучі загорожі бони для унеможливлення розповсюдження нафти.
У Києві в озеро Богатирське скинули нафтопродукти, фото
Фото: КП «Плесо»
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16 березня в озеро Богатирське в Оболонському районі Києва невідомі скинули нафтопродукти. Факт забруднення розслідує поліція, повідомили фахівці КП "Плесо". 

Вказано, що фахівці отримали звернення щодо забруднення від правоохоронців.

В озері встановили плавучі загорожі бони для унеможливлення розповсюдження нафти. Для очищення озера застосовують спеціальний сорбент "Еколан-М", який застосовується під час очищення ґрунтів та природних водойм від нафтопродуктів.  

Фахівці наразі моніторять стан озера, водночас правоохоронці збирають необхідну інформацію для розслідування забруднення водойми.

Нагадаємо, що у Києві суттєво піднявся рівень води у Дніпрі.

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