У Солом’янському районі Києва орудує палій: зловмисник потрапив на відео

Чоловік ходить по дворах і підпалює сміттєві баки.

У Солом’янському районі Києва помітили палія. Відео в соцмережах оприлюднили місцеві жителі.

Чоловік ходить по дворах і підпалює сміттєві баки. Один з таких інцидентів було зафіксовано на камеру відеонагляду 16 березня.

Як видно на відео, чоловік з пакетом та рюкзаком підходить до сміттєвого баку, щось виймає з пакету та робить підпал.

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