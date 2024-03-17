Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Інформацію про розмір заробітної плати працівників апаратів судів розмістять на сайтах судів

У ДСА хочуть оприлюднити інформацію про середній розмір заробітної плати та розмір стимулюючих виплат в кожному суді.

Робота над розрахунком обґрунтованої схеми посадових окладів держслужбовців продовжується – НАДС

Також у НАДС розмірковують над запровадженням механізмів кар’єрного просування державних службовців.

Щомісячна зарплата детективів і прокурорів САП приблизно відповідає зарплаті на лінії фронту – Анастасія Радіна пояснила, чи вистачить бюджету

Коштів на антикорупційні органи вистачить навіть в умовах обмеженого фінансування – голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна

«Ми чекаємо на конкурс компетентних, доброчесних кандидатів. Людей, які люблять та вміють працювати» — член ВККС Олег Коліуш

У ВККС розповіли, як буде відбуватися конкурс до Вищого антикорупційного суду і АП ВАКС, та на що кандидатам звернути увагу.

Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

  1. В Україні

Дмитро Лиховій пішов з посади речника ОСУВ «Таврія»

10:17, 17 березня 2024
На посаді в ОСУВ «Таврія» Лиховій перебував у відрядженні, не на постійній штатній посаді.
Дмитро Лиховій пішов з посади речника ОСУВ «Таврія»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 16 березня, Дмитро Лиховій склав обов'язки речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія». Про це він повідомив у Facebook.

«З учорашнього дня я вже не начальник відділу зв'язків з громадськістю і не речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», де обстановка так само важка, але контрольована - завдяки зусиллям кожного солдата й офіцера, який тягне цю пекельну фронтову лямку», - йдеться в повідомленні.

Він подякував командуванню Управління зв'язків з громадськістю, попередникам у відділі і колегам-журналістам.

«Ми з нашою невеличкою командою з Управління зв'язків з громадськістю зайшли в комунікації ОСУВ на одному з відносно найгарячіших відрізків цього етапу великої війни. Поставлені задачі виконали, хай це й була посада для значно вищого звання, ніж моє піджачно-капітанське. Відзнаки не покажу. Найкращим визнанням буде добре слово тих, для кого ми працювали. Ну й заділ на майбутнє», - додав військовий.

Лиховій уточнив, що в ОСУВ «Таврія» був не на постійній штатній посаді, а тимчасово. Наразі він продовжує свою роботу як офіцер Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ.

«Про свою роботу чув лише схвальні відгуки від керівництва на всіх рівнях. Відрядження закінчилося. Я й надалі офіцер Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ. Приплітати сюди якусь політику - вибачте, це просто тупе шкідництво», - підкреслив він.

Раніше ми писали, що Юрія Ігната звільнили з посади речника Повітряних Сил ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Ванівський
    Юрій Ванівський
    заступник голови Франківського районного суду м. Львова
  • Олена Павленко
    Олена Павленко
    суддя Подільського районного суду міста Києва