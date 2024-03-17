Дмитро Лиховій пішов з посади речника ОСУВ «Таврія»

На посаді в ОСУВ «Таврія» Лиховій перебував у відрядженні, не на постійній штатній посаді.

У суботу, 16 березня, Дмитро Лиховій склав обов'язки речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія». Про це він повідомив у Facebook.

«З учорашнього дня я вже не начальник відділу зв'язків з громадськістю і не речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», де обстановка так само важка, але контрольована - завдяки зусиллям кожного солдата й офіцера, який тягне цю пекельну фронтову лямку», - йдеться в повідомленні.

Він подякував командуванню Управління зв'язків з громадськістю, попередникам у відділі і колегам-журналістам.

«Ми з нашою невеличкою командою з Управління зв'язків з громадськістю зайшли в комунікації ОСУВ на одному з відносно найгарячіших відрізків цього етапу великої війни. Поставлені задачі виконали, хай це й була посада для значно вищого звання, ніж моє піджачно-капітанське. Відзнаки не покажу. Найкращим визнанням буде добре слово тих, для кого ми працювали. Ну й заділ на майбутнє», - додав військовий.

Лиховій уточнив, що в ОСУВ «Таврія» був не на постійній штатній посаді, а тимчасово. Наразі він продовжує свою роботу як офіцер Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ.

«Про свою роботу чув лише схвальні відгуки від керівництва на всіх рівнях. Відрядження закінчилося. Я й надалі офіцер Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ. Приплітати сюди якусь політику - вибачте, це просто тупе шкідництво», - підкреслив він.

Раніше ми писали, що Юрія Ігната звільнили з посади речника Повітряних Сил ЗСУ.

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