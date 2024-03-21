На Одещину прилетіли перші в цьому році рожеві фламінго, фото

Рожеві фламінго прилетіли у парк «Тузлівські лимани».

Фото: Нацпарк «Тузлівські лимани»

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" з півдня прилетіли перші рожеві фламінго, яких також називають феніксами.

Співробітник нацпарку, доктор біологічних наук Іван Русєв акцентував, що це пташині "розвідники". Їхня мета - подивився, чи можуть їхні родини гніздуватися у Національному парку під час війни.

"Вони будуть передавати інформацію своїм щодо можливості гніздування у Національному природному парку "Тузлівські лимани". Вперше в Україні фламінго в кількості 570 дорослих птахів у воєнний час 2023 року вирішили прожити з 24 квітня до 31 грудня на Тузлівських лиманах і привести малят", - розповів Русєв.

За його словами, раніше, у 2017 році, ці птахи вперше в Україні намагалися сформувати колонію у Херсонській області на озері Чурюк - неподалік від Криму, але вивели всього 3-х пташенят, і доля їх невідома. Вперше птахи - "розвідники" великою зграєю з'явилися у нас у 2021 році. У тому році на основних колоніях фламінго у Туреччині (на озері ТУЗ була) сталася загибель великої кількості пташенят і дорослих птахів.

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