Парламентський комітет підтримав перейменування пʼяти міст та 104 сіл і селищ

Комітет ухвалив рішення щодо перейменування 109 населених пунктів.

Джерело фото: wikimapia.org

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення щодо перейменування пʼяти міст та 104 сіл і селищ.

За словами народного депутата Романа Лозинського, Броварам просто повернуть правильне історичне написання, а Южному — історичну назву.

Червоноград стане містом Шептицький на честь митрополита Андрея Шептицького.

Міста планують перейменувати таким чином:

Червоноград (Львівщина) – Шептицький;

Южне (Одещина) – Порт-Аненталь;

Павлоград (Дніпропетровщина) – Матвіїв;

Синельникове (Дніпропетровщина) – Ріднопілля;

Бровари (Київщина) – Броварі.

Раніше ми писали, що у Броварах жителі хочуть повернути місту історичну назву. Активісти за допомогою болгарки вже навіть змінили назву міста на інсталяції.

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