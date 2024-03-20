Парламентський комітет підтримав перейменування пʼяти міст та 104 сіл і селищ

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення щодо перейменування пʼяти міст та 104 сіл і селищ.
За словами народного депутата Романа Лозинського, Броварам просто повернуть правильне історичне написання, а Южному — історичну назву.
Червоноград стане містом Шептицький на честь митрополита Андрея Шептицького.
Міста планують перейменувати таким чином:
- Червоноград (Львівщина) – Шептицький;
- Южне (Одещина) – Порт-Аненталь;
- Павлоград (Дніпропетровщина) – Матвіїв;
- Синельникове (Дніпропетровщина) – Ріднопілля;
- Бровари (Київщина) – Броварі.
Раніше ми писали, що у Броварах жителі хочуть повернути місту історичну назву. Активісти за допомогою болгарки вже навіть змінили назву міста на інсталяції.
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