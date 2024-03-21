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Працівника, який мав бронювання, примусово мобілізували та відправили у військову частину: що вирішив суд

Суд встановив незаконність дій ТЦК та зазначив, що територіальні центри комплектування повинні обов’язково перевіряти наявність бронювання у військовозобов’язаних.

Опубліковано Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема рекомендацій щодо судової реформи, документ

Як вказує Кабмін, найбільший прогрес – понад 90% – досягнутий у таких сферах, як інтелектуальна власність, юстиція, свобода, безпека, права людини.

В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу, спростять угоди зі слідством і змінять обрахунок строків досудового розслідування – План Ukraine Facility

Реформи у Плані Ukraine Facility передбачають внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо угод зі слідством, зміну обрахунку строків досудового розслідування, врегулювання криптовалют та створення Реєстру банківських рахунків.

У Словаччині ліквідували Спеціальну антикорупційну прокуратуру, попри обурення високопосадовців ЄС

У Європарламенті попереджають, що ліквідація спеціальної прокуратури може загрожувати уряду Фіцо втратою доступу до фондів ЄС.

План Ukraine Facility передбачає створення Вищого адміністративного суду та прийняття закону про перевірку декларацій доброчесності суддів

Будуть переглянуті декларації доброчесності суддів та процес їх перевірки, а до перевірки кандидатів у судді залучать Громадську раду доброчесності – що передбачає План Ukraine Facility для отримання коштів від ЄС.

  1. В Україні

У Шевченківському районі Києва виявлено бойову частину ракети біля багатоповерхівки, відео

08:35, 21 березня 2024
Частину ракети вилучили працівники ДСНС.
У Шевченківському районі Києва виявлено бойову частину ракети біля багатоповерхівки, відео
Фото: КМВА
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У Києві після ранкової ракетної атаки у Шевченківському районі виявили та вилучили бойову частину ракети. 

Зазначимо, що у трьох районах столиці у результаті падіння уламків ракет є пошкодження будинків. Щонайменше 10 постраждалих внаслідок атаки у столиці, ще 79 евакуювали. Загиблих, на щастя, немає.

Відео: РБК

Раніше ми публікували фото наслідків атаки на Київ 21 березня. 

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