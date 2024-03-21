У Києві водій створив аварійну ситуацію на дорозі та втік: тепер його чекає суд, відео

Порушнику, який створив аварійну ситуацію на дорозі та втік, загрожує штраф або позбавлення права керування транспортними засобами.

У Києві на проспекті Повітряних Сил водій автомобіля Skoda, ймовірно, вирішив скоротити шлях та проїхався зустрічною смугою. Керманич своїми діями створив загрозу безпеці руху іншим водіям. Дивом обійшлося без ДТП.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори розшукали водія й склали на нього протокол за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійної обстановки на дорозі) КУпАП.

Надалі рішення по справі прийматиме суд, зазначають правоохоронці.

У поліції нагадали, що за створення аварійної обстановки на дорозі передбачена відповідальність у вигляді штрафу 1445 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року.

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