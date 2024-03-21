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КСУ визнав неконституційним позбавлення права на отримання пенсії без обмеження максимального розміру постраждалих від Чорнобильської катастрофи

Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі Василя Атаманчука, якого позбавили права на отримання пенсії без обмеження її максимального розміру, що становило втручання у право власності, та спричинило виникнення у суб’єкта права на конституційну скаргу відчуття краху правомірних сподівань.

Верховна Рада прийняла закон про повторний медичний огляд обмежено придатних чоловіків

Також внесені зміни до закону про військовий обов’язок і військову службу, якими виключено норми про обмежену придатність.

Не кожне порушення норм суддівської етики має наслідком притягнення судді до дисциплінарної відповідальності – ВРП

Порушення правил етичної поведінки не можуть самі по собі застосовуватися як підстави для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

НАЗК складатиме протоколи щодо порушення правил доброчесного лобіювання – кого вважатимуть за лобістів

Поки незрозуміло, кого будуть вважати лобістом – адже громадські організації, політичні партії, організації, які виконують проекти за кошти іноземних донорів та інші не входять у сфері дії закону.

Чи заборонять в Україні Telegram – нардеп Микола Княжицький внесе законопроект про його регулювання до Ради

Як зазначив ініціатор законопроекту – народний депутат Микола Княжицький, Telegram – «це російська мережа, з якої українці дізнаються новини».

  1. В Україні

У Києві водій створив аварійну ситуацію на дорозі та втік: тепер його чекає суд, відео

23:12, 21 березня 2024
Порушнику, який створив аварійну ситуацію на дорозі та втік, загрожує штраф або позбавлення права керування транспортними засобами.
У Києві водій створив аварійну ситуацію на дорозі та втік: тепер його чекає суд, відео
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У Києві на проспекті Повітряних Сил водій автомобіля Skoda, ймовірно, вирішив скоротити шлях та проїхався зустрічною смугою. Керманич своїми діями створив загрозу безпеці руху іншим водіям. Дивом обійшлося без ДТП.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори розшукали водія й склали на нього протокол за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійної обстановки на дорозі) КУпАП.

Надалі рішення по справі прийматиме суд, зазначають правоохоронці.

У поліції нагадали, що за створення аварійної обстановки на дорозі передбачена відповідальність у вигляді штрафу 1445 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року.

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